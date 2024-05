Quanto varrà Atalanta-Fiorentina? Intanto Gasperini perde ufficialmente un titolarissimo

Molto probabilmente la partita tra Atalanta e Fiorentina non varrà più nulla per i viola, che in effetti se lo augurano soprattutto se lo scenario fosse quello di una vittoria della Conference con conseguente qualificazione diretta all'Europa League.

Stagione finita per il capitano

Ad ogni modo il 2 giugno Gian Piero Gasperini non potrà contare su uno dei suoi titolarissimi. Parliamo di Marten de Roon, capitano della Dea che nella finale di Coppa Italia con la Juventus ha rimediato un brutto infortunio. Gli esami di queste ore hanno evidenziato una lesione muscolare, che lo costringerà a concludere in anticipo la stagione provando al massimo a recuperare in extremis per gli Europei con l'Olanda.