Moyes criticato in Inghilterra: "La Conference League non conta nulla, abbiamo solo battuto AZ e Fiorentina"

Sarà una stagione lontana dalle coppe europee per il West Ham la prossima, dopo la vittoria della scorsa Conference League contro la Fiorentina in finale. Una vittoria che non è bastata agli Hammers per coprire i malumori di una stagione a tratti deludente.

A recepirlo è stato David Moyes, allenatore del club inglese che lascerà a fine stagione, che ha rivelato uno scambio di battute con un tifoso dopo la sonora sconfitta contro il Crystal Palace per 5-2 in trasferta: "Si è avvicinato a me e mi ha detto: "La vittoria della Conference League non significa nulla, abbiamo solo battuto AZ Alkmaar e Fiorentina". Io gli ho detto che poteva avere la sua opinione, ma la cosa mi ha dato molto fastidio".