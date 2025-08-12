Masini: "Mandragora uno dei più affidabili in mezzo, il resto sono scommesse. Giusto puntare su un vice Kean di prospettiva"

Il cantante e noto tifoso della Fiorentina Marco Masini ha commentato a Radio Bruno il momento della squadra viola a poche settimane dall'esordio in Serie A.

Sul mercato viola

“Beltran ha rifiutato il Flamengo? Secondo me gli argentini guardano in maniera diversa al Brasile rispetto a noi. Lui sta aspettando il River. Poi a fine mercato gli scenari possono cambiare. Mandragora per me al momento è uno dei più affidabili e più forti che abbiamo. Il resto sono scommesse, Sohm compreso. Poi c'è da capire che ruolo si ritaglierebbe Nicolussi Caviglia”.

Sul modulo di gioco

“Pioli l'ha detto chiaramente che là davanti il tridente non è l'unica soluzione. Nel calcio di oggi serve cambiare e ottenere l'affetto sorpresa. Secondo me Dzeko nel tridente limita più Gudmundsson che Kean. Quando si parla di tridente secondo me bisogna anche considerare i centrocampisti per il ruolo”.

E sull'attaccante

“La scelta di prendere un attaccante giovane che possa crescere non è sbagliato. Non so come sarà gestita la situazione Kean, ma serve un profilo di prospettiva, non il solito svincolato che accetta di fare il secondo”.