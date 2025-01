Il giornalista Riccardo Trevisani torna su Juventus-Fiorentina a Cronache di Spogliatoio, continuando la saga del risultato ingiusto: “Non è vero che la Juventus ha giocato male contro la Fiorentina. Partita molto buona, dove ha giocato meglio della Viola e che meritava di vincere 3-1. Ha creato e costruito. Non a caso De Gea è il migliore in campo. Non mi avrete mai sul fatto che il risultato è l’unica cosa che conta”.

“Sottil, non esattamente un bomber, fa un gol della madonna. Che sfiga per la Juve”

E aggiunge: “La Juve non ha gestito perché Cambiaso è scivolato su una zolla, diciamocelo. Prima di quello il possesso è dominato dai bianconeri e la Fiorentina non fa nulla per raddrizzare i conti, non stava succedendo niente di pericoloso. Kean prova a girare e a tirare verso la porta, poi la palla finisce sui piedi di Sottil. E lui, non esattamente un bomber, fa un gol della madonna. Mi sembra anche un momento di tanta sfiga”.