Letica: "Vittoria storica contro la Fiorentina. Abbiamo dimostrato di meritare l'Europa"

La Fiorentina non era mai andata così male in Conference League: tre vittorie e tre sconfitte nella fase campionato, chiudendo la classifica generale al quindicesimo posto, valido per i playoff. L'ultimo ko è arrivato ieri contro il Losanna. Lo commenta il portiere Karlo Letica ai canali ufficiali del club svizzero.

“Vittoria storica per il Losanna”

“Questa è davvero una vittoria storica. Non è assolutamente solo grazie a me, abbiamo ottenuto questo successo insieme e lo abbiamo meritato, alla fine dei conti. L'ambiente è stato fantastico, vorrei averlo sempre così in casa”.

“Abbiamo dimostrato di meritarci l'Europa, battendo la Fiorentina…”

“Nel nostro percorso europeo abbiamo battuto il Besiktas in casa loro e adesso la Fiorentina. Abbiamo dimostrato di meritarci dove siamo, che possiamo ottenere dei grandi risultati. E non è ancora finita. Peccato per non essere rientrati nelle prime otto, ma saranno due belle partite”.