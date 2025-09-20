Lo stato d'animo di Stefano Pioli non può essere sereno dopo quasi due mesi di zoppicamenti da parte della sua (o ancora non propriamente tale) Fiorentina. Lo ha ammesso ieri il tecnico che si è confermato deluso, soprattutto per l'andamento del match con il Napoli: deluso da se stesso, in primis, ma non preoccupato per qualche voce maligna che ha già provato a spargersi in settimana. Pioli ieri ha respinto anche in modo comprensibilmente brusco tali insinuazioni.

Sulla sua stabilità non c'è alcun dubbio (lo dice anche la storia dell'affezione cieca e sorda del presidente Commisso per qualunque allenatore della sua gestione) e la Fiorentina stessa ha fatto passare il messaggio, scrive Tuttosport: c'è un triennale appena firmato e non c'è alcuna perplessità sull'operato del tecnico, che anzi ha appena aperto un ciclo.