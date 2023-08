"Italiano continua con un 4-2-3-1 fuori moda, ma sempre efficace. Beltran e i paragoni con Batistuta? Lasciate tranquillo il ragazzo"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sugli schemi di gioco che useranno le squadre di Serie A. Per la Fiorentina sarà con tutta probabilità ancora 4-2-3-1, “un po’ fuori moda, ma sempre efficace”. Si legge:

“Oggi in Italia lo praticano la Fiorentina di Italiano e il Bologna di Thiago Motta, e lo fanno senza infingimenti, tutte e due le squadre occupano le caselle dell’attacco 3-1 con gente che va e che punge, anche se il Bologna deve sostituire Arnautovic, operazione non semplice. Per contro nella Fiorentina è arrivato il centravanti argentino Beltran, subito oppresso dall’accostamento a Batistuta: lasciate che il ragazzo sia se stesso, se volete che sfrutti al meglio gli inviti di Bonaventura, Ikoné e Gonzalez”.