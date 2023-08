Per Amrabat si fa sotto anche il Liverpool, che intanto trova un altro rinforzo a centrocampo

Per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, sebbene non sia ancora arrivata un'offerta ufficiale per lui, si è ripresentato il Liverpool. Gli inglesi hanno intensificato i contatti con il club viola e con l'entourage del calciatore.

Eppure, il Liverpool si è tutelato a centrocampo con un ulteriore investimento. I Reds, infatti, devono soltanto ufficializzare l'arrivo di Wataru Endo dallo Stoccarda per 18 milioni di euro, come riportato da Fabrizio Romano. Un centrocampista diverso da Amrabat, ma pur sempre molto difensivo; un affare, tuttavia, che non sembra precludere l'interesse nei confronti del marocchino.