Ritorno di fiamma su Amrabat: Klopp ci riprova, è derby inglese per il centrocampista della Fiorentina. La situazione

Sul centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, adesso, non c'è più soltanto il Manchester United. I Red Devils avrebbero già l'accordo con il calciatore e con il club viola, ma sono bloccati da una mancata cessione a centrocampo, fattore che limita fortemente il loro mercato.

Prova ad approfittarne il Liverpool: riemerge il forte interesse di Jurgen Klopp per il centrocampista marocchino. Come riportato da Fabrizio Romano, non c'è ancora nessun'offerta ufficiale, da parte di nessun club, ma ci sono fitti contatti tra i Reds e l'entourage di Amrabat.