Vitale: "D'Aversa lo ha scelto Pradè, i due sono amicissimi e quando era a Empoli..."

Il fantasma di Daniele Pradè continua ad aleggiare intorno al Viola Park. Il rapporto tra la Fiorentina e il suo direttore sportivo si è interrotto ufficialmente sabato scorso.

Ma ci sarebbe lo stesso Pradè dietro alcune scelte prese nel corso delle ultime ore. Di questo ne è convintissimo l'ex dirigente di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, che a Rtv38 ha detto: “Secondo me questo allenatore l’ha sceltto Pradè perché è amicissimo di D’Aversa. Ogni lunedì, quando Roberto era a Empoli, facevano questa cena scaramantica lui e l'ex dirigente viola".