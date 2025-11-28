Marcheschi: "Sul Franchi si è sbagliato tutto. Ogni controllo fa emergere notizie non confortanti. Anche i calciatori si lamentano"

Paolo Marcheschi, senatore Capogruppo per Fratelli d'Italia della 7° Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, è intervenuto a Toscana TV insieme a Dario Nardella (LEGGI QUI IL SUO INTERVENTO) e criticando le scelte prese sullo stadio Franchi.

La situazione del Franchi

“Sul Franchi si è sbagliato tutto. Dall'inizio. Si è poi proseguito peggio, si è cercato di rimediare probabilmente facendo ancora peggio. La cosa che non mi conforta, con la scelta che ormai è stata presa, è che adesso ogni volta che si fa un check, questo porta sempre notizie non confortanti”.

La situazione della Fiorentina

"Poi c'è un cortocircuito sportivo che riguarda anche le prestazioni della Fiorentina. Anche i giocatori si lamentano di una situazione di uno stadio inospitale e con poche persone".