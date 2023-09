“Secondo me ci deve essere un portiere titolare ed una riserva. Quando dico riserva lo dico tra virgolette, perché il sostituto deve essere all’altezza del titolare. Lo impone il calcio moderno”. Queste le parole spese dall'ex portiere, anche della Fiorentina, Gianluca Berti, sulla situazione in casa viola, rilasciate a La Nazione.

Su Oliver Christensen ha aggiunto: “Si vede che viene da una scuola diversa dalla nostra, quindi si deve abituare. In questo momento Terracciano dà qualche sicurezza in più. Mi sarei aspettato un portiere di livello superiore, ma è presto per giudicare Christensen, che deve ambientarsi”.

Infine sul preparatore, Marco Savorani, questa è l'opinione di Berti: “Allenatore dei portieri all’avanguardia e moderno: un valore aggiunto. Con lui la Fiorentina ha fatto sicuramente un bell’investimento”.