A Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni si è concentrato su vari aspetti di casa Fiorentina, commentando la fresca attualità viola ma non solo.

Ecco cosa ha detto: “Sabiri voleva giocare e se non ti adegui al turnover e alle rotazioni, devi andare in una squadra più debole. Serve la mentalità per stare in gruppo e sottostare a quanto decide l’allenatore. Se c'è chi sta meglio e ti viene preferito, devi accettarlo. L'atteggiamento sbagliato è dannoso anche per gli altri nello spogliatoio, in cui devono esserci felicità ed energia. Tutti i noti casi scoppiati, la Fiorentina li ha risolti. Devono esserci delle regole. È stato pagato pochissimo, si fa una piccola plusvalenza, non vedo il problema. Tecnicamente è un buon giocatore, c'era Amrabat che poteva aiutarlo ad inserirsi. Non è andata bene, ma era un'operazione di contorno. Dispiace per Kokorin sul piano umano, aveva in testa di dimostrare ma se torna a Cipro sul piano tecnico nessuno evidentemente ha voluto provarlo, ed ha uno stipendio importante”.

“Christensen mi ha dato sensazione di grande reattività ma che deve crescere ancora in certe situazioni. Normale per portieri che non vengono da grandi scuole e non hanno preparatori di un certo livello. Sta migliorando, penso che abbia la chance di strappare il posto a Terracciano. L'alternanza dei portieri, senza precise scelte, non funziona quasi mai. Penso che il danese sarà il titolare in campionato. Mi sembra che il suo inserimento sia stato accelerato. Già all'Herta Berlino era uno dei leader della squadra, nonostante l'età”.

“Lo scorso anno il gruppo viola e l'allenatore erano assolutamente impreparati al doppio impegno settimanale. Poi si è trovato un equilibrio arrivando in fondo. Quest'anno son sicuro che le difficoltà passate non ci saranno più. L'allenatore ha alzato l'asticella, dobbiamo arrivare in Europa League. Con l'Inter il 4-0 fa male, ma c'era stato lo sforzo di giovedì in Conference che ha portato via tanto. Restano sempre però 3 punti persi, come se si fosse perso 1-0. Nzola? Acquisto secondo me giusto, credo che sia in ritardo per ragioni fisiche, è arrivato qui da 3 settimane, un po' come Lukaku ha bisogno di tempo e credo che dopo la sosta potremo già vedere un giocatore differente".