Il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, ha parlato a Radio Bruno rispondendo alle recenti parole del sindaco di Firenze Dario Nardella sul tema dello Stadio Artemio Franchi. Ecco cosa ha detto: “Quella sullo stadio è un'altra grande bugia. Nardella ha provato a far finanziare lo stadio dall'Europa, quando gli stadi in tutto il mondo li fanno i privati o i Comuni. L'Europa non ci è ovviamente cascata e il finanziamento di Venezia è stato reintegrato per il progetto che adesso non contiene lo stadio".

”A Firenze invece il progetto era fintamente a contorno dello stadio. Quindi è evidente che né il Governo né l'Europa possono finanziare lo stadio di un sindaco. Lui non è stato in grado di finanziarlo di concerto con la Fiorentina. Metta lui mano al portafoglio d'accordo con la società. Non chiami piangendo il Governo, perché non c'entra nulla. Il Miracolo è già stato fatto col Maggio, dovrebbe solamente ringraziare il governo".