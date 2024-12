La Fiorentina pensa anche ad un profilo di grande esperienza per il centrocampo. I dettagli

Previsti movimenti a centrocampo per la Fiorentina nel prossimo mercato di riparazione, in virtù della necessità di dare nuova linfa ad un reparto che dovrà rinunciare con ogni probabilità ad Edoardo Bove e già bisognoso di essere ampliato.

Come riportato poco fa da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, la Fiorentina starebbe pensando al classe 1988 serbo Nemanja Matic, calciatore di grande esperienza internazionale, ex Roma, Manchester United e Chelsea, oggi al Lione in Ligue 1. Il serbo piace anche al Napoli, con Conte che l’ha già avuto come calciatore.



Matic è un regista classico, mancino naturale, un centrocampista in grado di ricoprire la posizione di mediano o di costruttore di gioco con grande saggezza e leadership. Il calciatore tornerebbe volentieri in Italia, ma sono da capire le condizioni dell’operazione, in virtù del fatto che Matic ha un contratto valido fino all’estate del 2026 con il Lione.