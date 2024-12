Sarà un gennaio importantissimo per la Fiorentina. Tra campo e mercato, il prossimo mese si prospetta fondamentale per la squadra e la società viola per il proseguo del campionato. Pradè e i suoi collaboratori sono già al lavoro per cercare le giuste soluzioni sul mercato da dare a Palladino per rinforzare la rosa. Questo il punto di Fiorentinanews.com.

Capitolo centrocampo

Tra le priorità c'è ovviamente un centrocampista che sostituisca Edoardo Bove, ai box dopo il malore accusato contro l'Inter e in attesa di conoscere quale sarà il futuro attraverso i prossimi esami medici.

Biraghi e gli scontenti

C'è poi la volontà di cedere gli scontenti, primo su tutti Cristiano Biraghi. Ma se qualcun altro non è soddisfatto del minutaggio a Firenze se ne andrà e sarà debitamente sostituito. Capitolo Parisi: il giocatore si trova bene in viola e da parte della società non c'è, al momento, alcuna volontà di cederlo a gennaio nonostante le parole del suo agente.

L'arrivo di Valentini

Infine il punto su chi certamente arriverà: Nicolas Valentini. Il centrale di proprietà del Boca Juniors fino a fine anno, arriverà a Firenze da svincolato e lo farà prima della fine del 2024. L'argentino avrà così modo di lavorare con la squadra ed entrare subito nei meccanismi del gioco di Palladino.