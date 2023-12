Ospite a Rtv38, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato della prestazione con il Verona e del mercato che arriverà:

“L'atteggiamento di alcuni singoli non mi piace, spero che per questi venga tirata una bella linea. Italiano chiede tanto sì, ma da tante occasioni a tutti. Bisogna far cassa con questi, Ikonè dopo 2 anni fa una bella partita e 6 insufficienti. Credo che ci sia stato un battibecco tra il tecnico e Jack, e Beltran in quel ruolo è sacrificato. Perché non fai giocare Infantino? Devi salvare il salvabile. Il mercato? Tante squadre faticano, come la Roma, il Napoli e la Lazio. Sarebbe brutto arrivare a fine anno e pensare di non aver osato”.