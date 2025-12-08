Miguel Angel Ramirez, numero uno del Las Palmas, ha parlato all'emittente spagnola Cope Gran Canaria, intervenendo anche sul possibile acquisto di Lorenzo Amatucci dalla Fiorentina.

Le parole di Ramirez

“Su Amatucci credo che non abbiamo opzione di acquisto, non voglio ingannarvi. L'abbiamo per Barcia. È un giocatore che amiamo e ci sta regalando prestazioni incredibili”. Fino ad oggi il centrocampista ha collezionato con il Las Palmas 15 presenze.

Ma il comunicato ufficiale…

Eppure il comunicato ufficiale della cessione pubblicato della Fiorentina parlava di “titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club viola”. Da capire dunque cosa intendesse il presidente del Las Palmas, che forse ha lasciato intendere che la sua società non ha possibilità di riscattare completamente il giocatore, vista l'opzione di controriscatto. Da sottolineare come il riscatto può scattare solo nel caso in cui il Las Palmas venga promosso ne LaLiga.