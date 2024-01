Dopo Belotti, la Roma cede anche Kumbulla e chiude per Baldanzi. Così i giallorossi si rinforzano per la corsa all'Europa

Questione di ore e poi Belotti sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. La Roma però è prossima a chiudere un'altra uscita, quella di Kumbulla direzione Sassuolo. Tutta liquidità nelle casse dei giallorossi, che la useranno per portare nella Capitale Tommaso Baldanzi.

Stretta finale per Baldanzi

Secondo TMW siamo infatti alla stretta finale per il talento dell'Empoli. La Roma ha offerto un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 15 milioni, più 2 o 3 di bonus. Non è ancora fatta, ma il club toscano sembra intenzionato ad accettare tale formula. E così la Roma si rinforza per la corsa all'Europa.