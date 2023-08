Dominguez "osservato" speciale. L'alternativa arriva dal Brasile

Dominguez, come riporta La Nazione, è un elemento che piace parecchio e per il quale la Fiorentina avrebbe già avanzato una proposta ufficiale. Il discorso tra il giocatore ed il Fenerbahce resta attuale ma in stand by. Sullo sfondo il Milan. La certezza è che entro il mese di agosto Dominguez cambierà squadra, il Bologna non può permettersi di perderlo a parametro zero pur continuando a chiedere 15 milioni di euro.

Altre idee? Sicuramente Fausto Vera, proposto da intermediari a diversi club, tra cui appunto la Fiorentina. Argentino classe 2000 del Corinthians, con la Fiorentina che non ha detto no di fronte alla proposta.