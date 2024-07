Una coppia a stelle e strisce: La prospettiva che intriga la Fiorentina

Ora Tanner Tessmann, poi Weston McKennie. Intriga la Fiorentina la prospettiva di comporre in mezzo al campo la coppia a stelle e strisce. E non solo per questioni legate al patron Commisso, ma perché la mediana è il reparto che più necessita di essere rimpolpato e rafforzato dopo i tanti addii avvenuti nel corso dell'estate. A scriverlo stamani è il quotidiano Tuttosport.

Tanner Tessmann

Tessmann è il giocatore più vicino al suo arrivo in viola: in scadenza l'anno prossimo ha dato via libera all’operazione che prevede 5 anni di contratto a poco più di un milione con bonus a stagione.

Oltretutto i rapporti fra le due società appaiono buoni come dimostra anche l'approdo in prestito da Firenze del difensore Lorenzo Lucchesi, mentre il problema è quello di trovare un accordo con gli agenti riguardo alle commissioni.