Il Napoli ne approfitta e battendo il Torino conquista la vetta solitaria, l'Atalanta bloccata dal Lecce. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Doppio posticipo serale in Serie A e vittoria cruciale in ottica Scudetto per il Napoli, che ha battuto per 2-0 il Torino sfruttando così il passo falso dell'Inter e salendo così in vetta da solo. Gara decisa nel primo da due deviazioni vincenti in porta da parte di McTominay. Partenopei così a +3 sui nerazzurri a quattro turni dal termine.

Sull'altro campo, l'Atalanta non è andata oltre l'1-1 interno invece con il Lecce, in una gara che i salentini hanno giocato in completo bianco, senza colori, numeri e stemma per protesta contro l'imposizione della Lega Calcio che non ha rinviato la partita se non di 48 ore, causa lutto. Sul campo entrambe le reti su rigore: nel primo tempo Karlsson e nella ripresa Retegui.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 74, Inter 71, Atalanta 65, Juventus 62, Bologna 60, Roma 60, Fiorentina 59, Lazio 59, Milan 54, Torino 43, Como 42, Udinese 40, Genoa 39, Verona 32, Parma 31, Cagliari 30, Lecce 27, Empoli 25, Venezia 25, Monza 15.