Covid-19 e Juve, il club bianconero avrebbe sovrastimato due perdite d'esercizio

La Juventus, durante il periodo del Covid-19, potrebbe aver sovrastimato una perdita di 44 milioni nell'esercizio chiuso al giugno 2022. A raccontarlo è Deloitte nella sua relazione sul bilancio della Juve:

"Come già segnalato nella nostra relazione di revisione sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 datata 5 dicembre 2022, nei precedenti esercizi Juventus Football Club S.p.A. ha raggiunto: i) taluni accordi per la riduzione dei compensi da corrispondere al personale tesserato della Prima Squadra nella stagione 2019/20 e altri accordi per l’integrazione dei compensi delle successive stagioni 2020/21 e 2021/22; ii) successivi ulteriori accordi per la riduzione dei compensi con parte dei propri tesserati a valere sulla stagione 2020/21 e altri accordi per il riconoscimento ad alcuni di essi di premi legati alla permanenza in squadra ad una certa data (c. d. “loyalty bonus”) a valere sulla stagione 2021/22 e, in taluni casi, sulla stagione 2022/23".

E ancora: "La nostra relazione di revisione sul bilancio d’esercizio dell’Emittente al 30 giugno 2022, precedentemente richiamata, includeva un rilievo con riferimento alla mancata rilevazione negli esercizi di riferimento degli effetti contabili relativi alle predette manovre sui compensi del personale tesserato. In relazione a tale tematica, quale conseguenza della mancata rilevazione nei passati esercizi di tali manovre secondo corretti principi contabili, riteniamo che: i) con riferimento ai dati del precedente esercizio presentati ai fini comparativi, la perdita dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 e il patrimonio netto al 30 giugno 2022 risultino sovrastimati rispettivamente di Euro 44 milioni e di Euro 5 milioni; ii) la perdita dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2023 risulti sovrastimata di Euro 5 milioni, senza effetti sul patrimonio netto al 30 giugno 2023".