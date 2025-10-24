E Nardella si lava le mani sul tema stadio: "Non rispondo, ho già dato molto alla Fiorentina"

L'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, oggi eurodeputato per il PD, ha rilasciato un'intervista a Radio Toscana. Fra i temi toccati, inevitabilmente, anche la caldissima vicenda stadio, ma l'ex primo cittadino di Firenze ha preferito non rispondere incalzato sulla questione.

Le tappe della vicenda

Nardella, sindaco dal 2014 al 2024 , è stato per anni l'assoluto protagonista della vicenda stadio. Durante i suoi mandati si sono susseguite infatti le tappe più importanti; su tutte la decisione finale di intraprendere il restyling attraverso un concorso aperto a tutti e tramite finanze pubbliche.

La risposta di Nardella

Oggi però la questione Franchi sembra essersi complicata e sollecitato sul tema l'ex sindaco di Firenze ha risposto: “Non rispondo. Ora io mi occupo del parlamento europeo e di rappresentare la Toscana a Bruxelles. Ho già dato molto alla Fiorentina”.