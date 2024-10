"Gallardo vuole Beltran a tutti i costi perché il River non ha un attaccante come lui. Sogna il ritorno di Martinez Quarta"

Attenzione al River Plate perché il club argentino ha intenzione di presentarsi in grande stile al prossimo campionato mondiale per club. E in questo senso sta puntando anche due giocatori della Fiorentina. Uno di questi è Lucas Beltran, mentre l'altro è Lucas Martinez Quarta (entrambi provengono proprio dal River).

Su El Crack Deportivo Noticias, il giornalista Damian Rancez ha detto che "il River sta cercando di riportare a casa Beltran, ma sono più vicini i ritorni di Martinez Quarta e Montiel che rappresentano i desideri principali di Gallardo (allenatore del club argentino ndr) per il 2025".

E ha aggiunto: "Gallardo ha già iniziato a fare un ottimo lavoro di convincimento con Beltran. Lo vuole a qualsiasi costo perché il River non ha un attaccante come lui".