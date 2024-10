Gallardo sogna il colpo Beltran: Un acquisto 'Mondiale'

Il tecnico del River Plate, Marcelo Gallardo, sogna l'arrivo alla sua squadra dell'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran.

I media argentini rilanciano la notizia di mercato riguardante il giocatore viola che l'allenatore vorrebbe come rinforzo in vista del campionato mondiale per club che si disputerà tra giugno e luglio del 2025.

Beltran non è il solo giocatore offensivo tenuto sott'occhio: un altro che piace è Rafael Santos Borré, calciatore colombiano, dell'Internacional di Porto Alegre.