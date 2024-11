Questo pomeriggio l'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente, alla viglia della sfida casalinga di domani contro il Milan, ha introdotto la sfida ai microfoni ufficiali del club gigliato. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Dopo due prestazioni dove abbiamo ottenuto un solo punto, dove non abbiamo segnato tanto creando tanto, posso dire che adesso il risultato comincia a diventare importante per il nostro percorso. Se devo scegliere come sempre mi auguro una bella Fiorentina che fa risultato: questo perche giochiamo in casa contro una squadra molto attrezzata che vorrà far bene contro di noi. Pensiamo che essere li nelle prime posizioni è qualcosa che ci siamo meritato, nessuno ci ha regalato niente per restare li. Potevamo fare qualche punto in più per quello espresso in campo, ma quello che ci interessa lassù e lottare per arrivare nella miglior maniera alla seconda parte del campionato”.

“Il Milan non verrà a Firenze per chiudersi”

Ha poi parlato delle avversarie: “Contro il Milan è sempre difficile, sono una squadra che come noi vuole stare in alto in classifica. Oggi anno ad inizio campionato nel costruire la rosa hanno come obiettivo quello di fare il meglio possibile. A questo è stato aggiunto un allenatore ed uno stage dall'estero per alzare il prestigio del loro lavoro. non credo che il Milan verrà qua a Firenze per chiudersi dietro: vorranno fare risultato”.

“Quando giochiamo in casa abbiamo una marcia in piu. Vogliamo restare lassù”

E' poi tornato a parare delle sue ragazze: “Dobbiamo dimostrare che quando giochiamo in casa abbiamo un valore in piu: conosciamo il nostro campo e sappiamo mettere in campo le nostre idee. Sarà sicuramente una gara nervosa, come tutte quelle giocate finora, ma questo è perchè vogliamo fare punti. I due punti persi a Napoli è una cosa che ci ha segnato, ma avevamo davanti un Napoli che aveva bisogno di punti per coltivare il sogno salvezza. In questo campionato tutti stanno perdendo punto con tutti e noi cercheremo di restare lassù il piu possibile”.

“Se siamo a lottare per lo scudetto qualcosa vuol dire”

“Nell'ultimo periodo abbiamo perso tante giocatrici, alcune molto importante per il nostro modo di giocare. Se Siamo seconde in classifica a quattro punti dalla capolista, a lottare per vincere il campionato con tutte queste defezioni, p chiaro che significa che questa squadra non è composta soltanto da undici giocatori. Anche in panchina ho a disposizione molte soluzioni”.