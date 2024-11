Balleri: "Palladino sta facendo molto più di quello che Firenze si aspettava. Goretti una persona eccezionale"

Questo pomeriggio l’ex difensore di Empoli e Como David Balleri, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare lo stato di forma della Fiorentina di Palladino in vista della trasferta domani. Questo un estratto del suo intervento:

“All’inizio eravamo tutti un po’ titubanti su Palladino, questo perchè la Fiorentina solitamente ha sempre avuto allenatori molto bravi. Ha però dimostrato che sta facendo un lavoro eccezionale: sicuramente ad un allenatore, soprattutto quando è giovane, bisogna dare tempo e fiducia per vedere i primi risultati. Per questo dico che Palladino non sta facendo bene, ma molto di piu di quello che i fiorentini si aspettava: mi auguro che continui cosi fino alla fine”.

"Il Como è una neopromossa ma diventerà grande"

Un focus anche sul Como di Fabregas: “Le neopromosse fanno sempre molta fatica all’inizio, anche se secondo me la squadra di Fabregas rimane comunque una grande squadra. Hanno tanti stranieri che devono entrare nella mentalità del calcio italiano, con la società che hanno alle spalle e con il passare del tempo sono convinto che riusciranno a diventare una società importante della nostra Serie A”.

"Tra Dodo e Kayode non c'è storia"

Ha poi parlato del possibile cambio tra Dodo e Kayode: “Sinceramente io preferisco Dodo a Kayode. Il brasiliano è una pedina fondamentale nello scacchiere di Palladino: attacca il fondo, oltre a difendere molto bene. Se il viaggio in nazionale possa avergli dato fastidio non lo so, anche se sono convinto che viaggiando in certe condizioni come le loro possano comunque ricaricare le energie. Fossi Palladino farei partire Dodo dal primo minuto”.

"Goretti ha iniziato da poco ma sa far bene il suo lavoro. Persona eccezionale"

Ha poi concluso parlando di Roberto Goretti, attuale dirigente della Fiorentina e suo compagno da giocatore: “E’ una persona eccezionale. Abbiamo giocato un anno insieme e posso dire che è bravissimo. Sono convinto che diventerà un dei migliori dirigenti italiani. La Fiorentina in questo momento è una delle squadre piu competitive, che vuole arrivare infondo a tutti gli obiettivi: credo che rispetto agli altri anni quest’anno sia stato capito come arrivare ad obiettivi importanti”.