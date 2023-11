Jovic spaventa i tifosi viola ma anche il Milan ha paura: Bonaventura è pronto a sfatare il suo personale tabù

Dall’ultima partita del Milan, quella in trasferta sul campo del Lecce, e dall’espulsione di Olivier Giroud i tifosi della Fiorentina non fanno che parlare di Luka Jovic. L’attaccante serbo infatti questa sera contro i viola, complice la squalifica dell’attaccante francese ed il contemporaneo infortunio di Rafael Leao, con ogni probabilità sarà al centro dell’attacco rossonero. E proprio per questo il pensiero dei sostenitori gigliati, che da tempo sono abituati sa situazione analoghe, va a lui.

L’inizio di stagione di Jovic con la maglia del Milan non è stato dei migliori, tanto che in molti chiedono già un suo addio: le zero reti, e forse anche conclusioni in porta, in appena 7 presenze hanno fatto si che il giocatore scivoli nei bassifondi delle gerarchie offensive di Pioli. Stasera però anche lui avrà la sua opportunità, e tutti noi speriamo che toppi clamorosamente.

Dall’altra parte però ci sono gli stessi tifosi rossoneri che, complice anche il brutto momento della squadra, da tempo stanno facendo gli scongiuri. Il motivo? Questa sera a San Siro tornerà nuovamente Giacomo Bonaventura. Il 34enne è insieme Nico Gonzalez appunto il miglior finalizzatore della Fiorentina che fatica ad andare in gol con gli attaccanti. E il caso curioso è che il Milan è l’unica squadra di A contro cui l’eterno Jack non è ancora riuscito né a segnare né a mandare in gol i compagni con un assist. Che sia stasera la volta buona per sfatare questo record?