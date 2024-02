FOTO - Visita speciale al Viola Park: il ct Spalletti saluta la Fiorentina

Visita importante al Viola Park, in una nuova giornata di allenamento per la Fiorentina, che si avvicina alla gara di lunedì contro la Lazio. La squadra viola ha ricevuto come ospite il commissario tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti.

Il tecnico ex Napoli visita la struttura viola e raggiunge Bonaventura e Biraghi, da lui già precedentemente convocati, ma anche ragazzi già chiacchierati in ambito maglia azzurra come Ranieri e Kayode. Per Spalletti, subito uno scatto con Vincenzo Italiano.

Ecco le foto: