Ex calciatore e poi procuratore, Oscar Damiani non ha mai nascosto la sua simpatia per la Fiorentina, e a Tuttomercatoweb.com ha avuto modo di soffermarsi sulla situazione disastrosa della squadra viola.

‘Fiorentina delusione del 2025’

“La delusione del 2025? La Fiorentina. Mi piange il cuore nel vedere la Viola così. Spero che possa migliorare la situazione”.

‘Paratici può dare una mano, ha lavorato dappertutto’

“L’innesto di Paratici può aiutare? È un grande dirigente. Potrebbe dare qualcosa in più. Ha lavorato dappertutto. Mi dispiace per l’addio di Pradé di qualche settimana fa. Ma sì, Paratici potrebbe dare una mano”.