Maleh: "Quando ho avuto continuità alla Fiorentina, sono riuscito a fare bene. Il gol è nelle mie corde, ripagherò l'Empoli"

Il centrocampista dell'Empoli e ormai ex Fiorentina Youssef Maleh è tornato sul suo recente passato in viola. In un'intervista rilasciata a Pianetaempoli.it, ha riparlato dell'esperienza a Firenze: “Quando ho avuto continuità, anche alla Fiorentina sono riuscito a fare bene. Mi sono tolto anche la soddisfazione di segnare qualche gol”.

Sull'arrivo a Empoli: “Zanetti mi ha subito dato fiducia e sono molto felice, voglio ripagare lui e la piazza. Non è stato difficile scegliere Empoli: è semplicemente ciò di cui ho bisogno ora. Dato che il gol è nelle mie corde, cercherò di segnare il più possibile”.