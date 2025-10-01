Rallenta il cammino della Fiorentina Under 18. La stagione era iniziata con due ottime vittorie, specialmente quella contro l'Inter, ma dopo lo stop a Sassuolo arriva un'altra sconfitta per i ragazzi di Capparella: il recupero della 1a giornata, al Viola Park contro il Cesena, termina 0-1 per gli ospiti. Dopo una prima frazione tutto sommato equilibrata, i bianconeri sono saliti in cattedra e hanno cominciato a schiacciare la viola nella propria trequarti. Il gol era nell'aria e arriva in prossimità dell'ora di gioco, con la firma dell'ex di turno: Tonti colpisce con un bellissimo destro dal vertice sinistro dell'area, dopo un'ottima finta a rientrare. La reazione della Fiorentina ha piglio, ma è principalmente di nervi e non impensierisce gli avversari. Il Cesena fa quattro su quattro e conferma l'impeccabile avvio di stagione, mentre la squadra viola incappa nel secondo k.o. consecutivo, stavolta sinceramente meritato.

Fiorentina ancora sconfitta, stavolta dal Cesena: il tabellino

FIORENTINA: Magalotti, Colaciuri, Perrotti, Cianciulli (C), Giusto, Melani, Angeloni, Melai (VC), Maiorana, Pirrò, Forza. A disp.: Pinzanzi, Boskovic, Fattori, Beldenti, Mataran, Morazzini, Faye, Sousa, Pietropaolo. All.: Marco Capparella.

CESENA: Giunti, Zaghini, Marini (VC), Poletti, Greco, Gasperini, Giunchi, Casadei E. (C), Tonti, Malafronte, Ricci. A disp.: Apuzzo, Venturini, Giometti, Pezzi, Casadei M., Palladino, Frisoni, Scapoli, Moretti. All.: Gianluca Zanetti.

Arbitro: Brugassi di Firenze.

Rete: 57' Tonti.

Capparella: “Atteggiamento giusto. Il risultato positivo ci stava tutto”

Al termine della sfida, il tecnico Marco Capparella ha parlato ai canali ufficiali del club: “L'atteggiamento è quello giusto, positivo. I ragazzi hanno dato tutto. Mi dispiace solo per un altro infortunio subito, il secondo di quest'anno, e speriamo che non sia nulla di grave ma ho i miei forti dubbi. Stanchezza? Sì, ci sta, ma anche il Cesena ha giocato tre giorni fa. Per me è stata una partita molto equilibrata: abbiamo creato poco, loro quasi niente. Si è giocato su tutti i livelli. Mi dispiace non aver ottenuto un risultato positivo che ci stava, ma faccio i complimenti al Cesena”.