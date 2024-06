Adesso sì che si inizia a ragionare: Vranckx e Sorloth, 40 milioni per due nuovi pilastri. Ma la Fiorentina deve muoversi per tempo

I nomi usciti per provare a rinforzare la Fiorentina di Palladino negli ultimi giorni sono decisamente più ammiccanti di quelli sentiti nelle ultime settimane. Le idee Aster Vranckx e Alexander Sorloth scaldano gli animi dei tifosi viola; sicuramente di più rispetto ai vari Boloca e Lucca, per citare solo due dei tantissimi profili apparsi da quando è finito il campionato. Ma entriamo nello specifico per capire perché questi due farebbero al caso della Viola.

Vranckx e quella voglia di riprovarci in Italia

Il centrocampista belga, impegnato - fra l'altro - ad Euro ‘24, era già stato prepotentemente avvicinato alla Fiorentina la scorsa estate, prima che il Milan si inserisse e facesse suo l’affare. In Italia, però, il giocatore di origini congolesi ha giocato in forma sporadica, così come è stato anche in questa stagione di rientro al Wolfsburg. Il talento e la classe, però, non gli mancano, tanto da convincere il neo ct italiano Tedesco a portarselo con sé. Mediano, ma all'occorrenza anche trequartista, Vranckx è un classe 2002 di piede destro a cui non manca la predisposizione a vedere la porta. L'unico difetto? Delle sue 24 gare in Bundesliga della passata stagione, solo il 35% è partito dal primo minuto.

Sorloth: tanta esperienza… ma anche tantissime reti!

Che dire invece dell'ultimo vice Pichichi de La Liga spagnola? 23 centri in 34 partite, 3 in Europa League, oltre a 6 assist in campionato. L'esplosione di questo attaccante norvegese, classe 1995, è stata talmente dirompente da siglare un poker in solitaria al Real campione di tutto di Ancelotti. Tuttavia, qui, a differenza della trattativa per Vranckx, è difficile immaginarsi che gli spagnoli possano scendere al di sotto di una valutazione di 30 milioni per l'ex campione di Danimarca. Certo, l'età non gioca a suo favore, visto che il prossimo dicembre compirà 29 anni, ma non si può ignorare la crescita esponenziale dell'ultima stagione. Il problema? Anzi, in questo caso si parla più di motivazioni. Perché Sorloth dovrebbe interrompere la propria evoluzione in Spagna per venire a giocare la stessa Conference League a Firenze?