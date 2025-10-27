Agresti: "Il Bologna ha buttato via una partita che aveva in mano, ma gli errori arbitrali..."

Il noto giornalista della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti ha commentato la giornata di Serie A appena conclusa sulle pagine della rosea, con particolare attenzione sul la caotica partita fra Fiorentina e Bologna.

Polemiche arbitrali

“La domenica non è stata migliore del sabato dal punto di vista arbitrale: dopo i disastri di Mariani in Napoli-Inter, abbiamo visti altri sbagli nella gara tra Fiorentina e Bologna (protestano gli emiliani) e anche in Lazio-Juve (errori un po' da una parte e un po' dall'altra, mancano un'espulsione e un rigore ai bianconeri)".

I rossoblù si buttano via

Non solo polemiche però, la partita di Firenze evidenzia anche altro secondo Agresti: "Oltre gli arbitri, c'è altro. La Fiorentina recupera due gol al Bologna, che gioca meglio e butta una partita che aveva in mano".