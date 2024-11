Orfano di Zapata, Vanoli recupera almeno Sosa. Torna Ilic tra i convocati, Vlasic rilanciato. Come arriva il Torino alla sfida contro la Fiorentina

Contro la Fiorentina, il Torino cerca un riscatto che sarebbe quantomeno necessario per rimettere a posto una serie di risultati recentemente peggiorata. Ma i granata sono orfani di Duvan Zapata, che rimarrà out fino al termine della stagione. Davanti, come al solito, Vanoli si affida a Sanabria e a Che Adams. Con due recuperi in altri reparti.

Sosa e Ilic sono tornati, Vanoli dietro a quattro?

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il probabile titolare sulla sinistra sarà il croato Borna Sosa. Tra i convocati è tornato anche Ivan Ilic, dopo il recente k.o. (difficilmente sarà della partita dal primo minuto). Il tecnico granata studia la difesa a quattro contro la Fiorentina.