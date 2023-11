Abodi: "Sta decollando il progetto Franchi a Firenze. Il Governo farà la sua parte"

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, è stato chiamato in causa direttamente dalla Fiorentina, per cercare di trovare una soluzione definitiva per poter finanziare pienamente i lavori di rifacimento del Franchi.

“Un progetto che sta decollando”

E proprio dell'impianto di Firenze, ha parlato lo stesso Abodi stamani, dicendo: “Per gli Europei che ospiteremo in Italia nel 2032 noto con piacere che sta decollando il progetto del Franchi di Firenze. Ma anche gli stadi di Bologna, Cagliari e Parma sono sulla buona strada".

“Il Governo farà la sua parte”

E poi: "Sta andando avanti il progetto dell’Atalanta a Bergamo e poi sarà la volta di Verona. Noi in quanto Governo faremo la nostra parte per quanto riguarda il velocizzare i progetti“.