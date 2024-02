Sarri si vuole avvicinare a casa a fine stagione e l'idea dello scambio di panchine tra Fiorentina e Lazio potrebbe prendere vita

Il Messaggero in edicola questa mattina parla della sfida di stasera al Franchi tra Fiorentina e Lazio e dell'ipotesi di un possibile scambio di panchine la prossima estate tra le due società con Italiano in biancoceleste e Sarri a Firenze.

Entrambe ci avevano già pensato

Già nel 2021 Lotito aveva sondato con forza il terreno per Italiano, salvo poi virare sul tecnico toscano, che a sua volta era già stato opzionato in passato da Commisso.

Quella volontà di avvicinarsi a casa

Come scrive il quotidiano, fonti vicine a Sarri racconterebbero di una concreta possibilità di volersi avvicinare a casa e in tal senso, una chiamata da parte della società gigliata farebbe più che piacere al tecnico ex Juventus e Napoli.