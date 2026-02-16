"Fagioli come Modric, tranne che per lo stile d'esecuzione. Si apre un capitolo interessante per lui..."

Fagioli come Modric. No, i due non possono essere accostati per modo di giocare, classe e valore internazionale. Però sono stati decisivi con due gol per le vittorie delle rispettive squadre: Fiorentina e Milan.

“Gol bellissimi e decisivi”

Da questo punto passa per la sua analisi il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, che scrive: “Nicolò Fagioli ha segnato un gol bellissimo e soprattutto decisivo, un gol che ha ricordato, seppur da lontano, la prodezza del giorno prima di Luka Modric a Pisa. La differenza sta nella preparazione di quella rete e nello stile dell’esecuzione”.

Finalizzazione diversa

Scendendo più nel particolare: “Tutt’e due hanno controllato il pallone ai bordi dell’area piccola, tutt’e due hanno fatto uno slalom stretto per saltare un avversario, poi Modric ha piazzato la palla sotto la traversa con uno scavetto, mentre Fagioli ha spiazzato il portiere e appoggiato il pallone sul palo più vicino”.

“E ora un capitolo interessante…”

Un momento d'oro per lui: “Il regista della Fiorentina sta dando le risposte che tutti i suoi allenatori e tutti i suoi estimatori si aspettavano. Forse anche Gattuso ci sperava. E qui si potrebbe riaprire un capitolo interessante per Fagioli”.