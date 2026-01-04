Richardson via, ma solo in prestito. Agenti a lavoro per accontentare il marocchino

È stato il primo a farsi da parte. E così sarà. Amir Richardson sarà ceduto dalla Fiorentina, con la priorità del centrocampista marocchino che è quella di tornare al Nizza, come dichiarato da lui stesso.

Agenti al lavoro

In queste ore i suoi agenti stanno provando ad accontentarlo, consci di non scontrarsi con la resistenza della società viola. Si lavora per il prestito ai rossoneri.

Interesse anche dall'Arabia

Sul centrocampista si è registrato l'interesse anche di un club saudita, il NEOM FC, che ha fatto un sondaggio senza comunque rappresentare una priorità per il ragazzo, speranzoso di rientrare in Francia. Lo scrive il Corriere dello Sport.