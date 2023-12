Il Verona fa un doppio favore alla Fiorentina: espulsione per Duda e fermato Sarri. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' da poco terminata Verona-Lazio, gara interessante anche in ottica Fiorentina. Sì perché i padroni di casa non avranno a disposizione Ondrej Duda contro i Viola, espulso per doppio giallo per un fallo su Castellanos. Ma adesso veniamo al risultato.

Dopo essere passati in vantaggio con un divino colpo di tacco di Zaccagni, i biancocelesti sono stati ripresi da una rete goffa ma efficace di Henry, il numero 9 al secondo centro consecutivo. E' finale 1-1 al Bentegodi, con la Lazio che così rimane dietro alla Fiorentina

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 36, Inter 35, Milan 29, Napoli 24, Roma 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Lazio 21, Atalanta 20, Torino 19, Monza 18, Frosinone 18, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 11, Cagliari 10, Salernitana 8.