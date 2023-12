Buone notizie da Verona-Lazio per la Fiorentina: Baroni perde un centrocampista in vista di domenica

Dopo la Roma, che i viola incontreranno domani sera all’Olimpico, la prossima avversaria in campionato della Fiorentina è l’Hellas Verona di Baroni che in questo momento è in campo contro la Lazio nel secondo anticipo della 15° giornata. Per questo motivo è utile tener sott’occhio anche la situazione relativa ai diffidati. Se in casa viola l’unico a rischiare è Giacomo Bonaventura, che domani dovrebbe comunque partire dal primo minuto, per quanto riguarda gli scaligeri i profili da monitorare erano due.

Stiamo parlando di un difensore e di un centrocampista. Il primo è Giangiacomo Magnani, che rientra quest’oggi da un lungo infortunio e che per il momento siede in panchina. Il secondo in diffida è il centrocampista slovacco Ondrej Duda, ormai a rischio gia dalla sfida casalinga contro il Lecce, dove riscosse la quarta ammonizione di tutto il campionato.

Se per il primo per il momento non ci sono novità, per Duda è arrivata l’ennesima sanzione che di fatto lo esclude dalla trasferta al Franchi di domenica prossima. Sono infatti bastati appena 15 minuti ad Ayroldi, direttore di gara della sfida, per ammonire il centrocampista del Verona: decisivo un ruvido intervento a metà campo.