La Nazione: Da Dossena a Pinamonti...e i vecchi pallini di Palladino

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "Palla di fuoco sferzata viola".

Pagina 2

Apertura per: “Ufficiale il nuovo tecnico Solidità e tanta ambizione Il fuoco dentro di Palladino ”Darò tutto per la squadra". Sottotitolo: “L’allenatore: ”Passione ed energia". I dirigenti: “Abbiamo le stesse motivazioni”.

Pagina 3

In primo piano: “Il mercato prende forma Amrabat no, Castro forse ”Gonzalez resterà al 99% Voglio una grande punta". Sottotitolo: “I piani del ds Pradè e il retroscena: ”Eravamo vicini a Zaccagni e Gudmundsson". Di spalla: “La lettera del presidente Commisso ”Mi scuso con i tifosi Vendere la società? Noi non molliamo".

Pagina 4

Sul mercato: “I primi nomi del tecnico Da Dossena a Pinamonti I vecchi pallini di Palladino Ecco chi potrebbe arrivare”. E inoltre: “In lizza anche Colpani e Valentin Carboni, due che l’allenatore conosce bene”.