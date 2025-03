Intanto Conte recupera un esterno. Ma contro la Fiorentina ci saranno ancora due assenze pesanti

Domenica alle 15, allo stadio Diego Armando Maradona, la Fiorentina affronterà il Napoli in campionato. In vista del match, per Antonio Conte arrivano novità dall'infermeria.

Un recupero e due assenze confermate

Mazzocchi, infatti, tornerà tra i convocati e sarà quindi regolarmente a disposizione del tecnico azzurro. Presto invece per rivedere Neres e Anguissa, che probabilmente torneranno dopo la pausa per le Nazionali.