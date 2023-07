L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Marco Marchionni ha parlato a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione generale del calciomercato viola: “Ci si aspetta sempre qualcosa in più. Nello specifico, però, Gonzalez ha fatto un ottimo campionato. Mercato sugli esterni? Chiedere all’allenatore, come prima cosa. Prima di tutto, la Fiorentina l’anno scorso ha dimostrato di essere una squadra forte. E le squadre forti puntano sempre a migliorarsi”.

E aggiunge: “A prescindere dal discorso della Conference League, secondo me la Fiorentina si sta preparando a qualunque cosa le capiterà. Acquisti? La competitività tra Parisi e Biraghi non fa che stimolare. Su Arthur, invece, la Viola ha puntato un profilo a centrocampo che sappia giocare e anche aggiungere qualità in ogni giocata. Intriga”.