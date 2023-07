Le scommesse estere e i pochi candidati rimasti in Italia: ma davvero questi portieri alzerebbero il livello rispetto a Terracciano?

Sembrava dovesse essere il primo ruolo ad essere sistemato, invece ad oggi quella del portiere è ancora una questione irrisolta in casa Fiorentina. Al netto delle valutazioni su Terracciano, è molto probabile che Italiano desideri un nuovo estremo difensore per alzare il livello del reparto.

Solo che, ad oggi, la Fiorentina non si è ancora mossa concretamente e diversi nomi papabili sono già sfumati. Su tutti Caprile e Falcone, il primo passato all'Empoli tramite prestito dal Napoli e il secondo di ritorno a Lecce. In Italia restano quindi le candidature di Audero, Montipò e Musso, mentre all'estero il nome di Grabara sembra quello più accreditato.

Doverosa, di fronte a queste ipotesi, una riflessione: davvero questi portieri permetterebbero di alzare l'asticella rispetto a Terracciano? Oppure, per una volta, si potrebbe fare un investimento importante in un ruolo così centrale? Ad oggi l'unica certezza è che ormai da tempo la porta della Fiorentina non ha più un padrone all'altezza dei grandi nomi che l'hanno difesa in passato.