Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Il Milan potrebbe pensare a prendere un altro centravanti puro da affiancare a Giroud, però da qui a dire che c’è un interesse concreto per Cabral ce ne passa. I rossoneri potrebbero valutarlo, ma le cifre di cui si parla mi sembrano un po’ alte. Certo, in caso di partenza di Cabral quella di Beltran potrebbe essere un’opzione per la Fiorentina, anche se 20 milioni non sono pochi e la distanza tra domanda e possibile offerta è ampia”.

E poi ha aggiunto: “Per la porta l’unico nome che sono riuscito ad accertare è quello di Grabara del Copenaghen. Lui e Christensen sono le opzioni all’estero, mentre in Italia i nomi sono quelli di Audero e Montipò. La Fiorentina un portiere lo sta cercando, quindi probabilmente reputa che si debba alzare il livello rispetto a quello che ha in rosa attualmente. Bisogna avere pazienza così come per la questione Amrabat, dove il problema non è l’ingaggio ma l’accordo sulle cifre tra Fiorentina e Manchester United”.