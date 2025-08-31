Sfumato definitivamente Lindelof alla Fiorentina. Il difensore ha detto sì ad un altro club di Premier League

Niente da fare per Victor Lindelof alla Fiorentina. Il difensore svedese, per molti anni al Manchester United, non verrà a Firenze. La decisione è stata presa a seguito dell'interessamento dell'Aston Villa, club che gli permette di rimanere a giocare in Premier League.

Niente Lindelof per la Fiorentina

Lo riporta Fabrizio Romano, il quale afferma che le visite mediche sono in corso in questi momenti. L'accordo sarà valido fino al giugno 2027 con opzione per un ulteriore anno. La scelta di Lindelof è stata principalmente dovuta al fatto di un'offerta superiore di ingaggio ricevuta dal club di Birmingham. A differenza di quelle pervenutegli da Fiorentina ed Everton.