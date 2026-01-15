Palladino torna a bussare al Viola Park. La richiesta? Il vice capitano della Fiorentina

Quando tutto sembrava rientrato (dall'infortunio alle sue prestazioni in campo), ecco che il futuro di Robin Gosens torna al centro del mercato.

L’Atalanta ci (ri)prova per Gosens

L'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha infatti affermato che il sogno dell’Atalanta dell'ex Fiorentina Palladino sarebbe quello di riportare il laterale tedesco a Bergamo. È bene sottolineare, tuttavia, che la trattativa è più un desiderio al momento da parte del club nerazzurro. Gosens, sotto la gestione Gasperini, è stato uno degli artefici del “miracolo Dea”, diventando uno dei migliori esterni d’Europa.

Ma Robin ormai fa parte del “progetto” di Commisso

Ad ogni modo - prosegue Pedullà - la Fiorentina non ha alcuna intenzione di cedere il ragazzo. Gosens è considerato centrale nel "progetto" (si fa per dire, ndr) gigliato, specialmente per l’esperienza che porta all'interno dello spogliatoio. Per Vanoli, impegnato nella difficilissima corsa salvezza, perdere uno come Gosens adesso rappresenterebbe uno stillicidio.