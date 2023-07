Retegui: "Avevo anche altre soluzioni, ma sono contento di com'è finita. Gilardino? Un grande allenatore"

L'attaccante del Genoa Mateo Retegui, che la Fiorentina ha seguito per un periodo, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, parlando del suo arrivo in rossoblù: “Avevo anche altre soluzioni a disposizione, ma ho preso una decisione per me e per la mia famiglia considerando le parole dell'allenatore e quanto il club mi ha voluto. Sono molto contento di com'è finita e di essere al Genoa”.

Su Gilardino: “Un grande allenatore, ho già avuto la possibilità di parlare di calcio con lui. Ed è stato un grandissimo attaccante, anche in Nazionale. Ho tanto da imparare”.